Gratuit : non en prévente : 10 € tarif plein / 5 € à 8 € tarifs réduits(+ 2 € si achat sur place le soir du concert)RÉSERVATION :- www.pannonica.com- permanence au guichet du Pannonica et par téléphone du mardi au vendredi de 14h à 18h au 02 51 72 10 10 Ouverture des portes à 20h30 Concert. Trois Ténors pour Bex et Goubert, c’est la réunion de trois saxophonistes, Pierrick Menuau, François Ripoche et Pierre-Yves Mérel, autour de deux grands noms du jazz. Célébration de Duke Ellington et Mal Waldron, ils prolongent ce double hommage par des compositions originales, dans une inspiration sans cesse renouvelée, avec la création du nouvel album : “Fleurette africaine”. Née d’une envie commune, la réunion de ces 5 jazzmen émérites s’est faite sous l’étendard d’une formation inédite, qui parvient à lier harmonieusement tradition et modernité. Emmanuel Bex : OrgueSimon Goubert : BatterieFrançois Ripoche : Saxophone ténorPierre-Yves Mérel : Saxophone ténorPierrick Menuau : Saxophone ténor Soirée organisée par les étudiants du Bachelor chargé de projet événementiel 3e année de l’IGC Business School Nantes. Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

