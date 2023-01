TROIS RÉSERVES EN UNE RANDONNÉE Contz-les-Bains Contz-les-Bains Contz-les-Bains Catégories d’Évènement: Contz-les-Bains

Moselle Contz-les-Bains Le départ de cette randonnée, guidée par Luc Gossmann, se fait à la réserve naturelle du Haff Réimech, et se poursuit par la forêt naturelle « Grouf », en passant par le magnifique circuit du Stromberg qui enjambe le Luxembourg et la France. Prévoir repas et équipements en conséquence. Cette randonnée gratuite fait 25 km. Inscription par mail ou téléphone. biodiversum@anf.etat.lu +352 24 75 65 31 https://environnement.public.lu/fr.html Contz-les-Bains

