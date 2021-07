Sète ImageSingulières - Centre photographique documentaire Hérault, Sète Trois regards sur la photographie documentaire contemporaine ImageSingulières – Centre photographique documentaire Sète Catégories d’évènement: Hérault

Trois regards sur la photographie documentaire contemporaine Table ronde avec : Christian Lutz, Romain Laurendeau et Myriam Boulos, lauréats et lauréate des Grands Prix ISEM 2019, 2020 et 2021. Modératrice : Sophie Dufau, rédactrice en chef adjointe à Mediapart Table ronde avec les lauréat.e.s des Grands Prix ISEM 2019, 2020 et 2021. ImageSingulières – Centre photographique documentaire 15 rue Lacan 34200 Sète Sète Hérault

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

