Calvados

Trois regards croisés Caen, 5 août 2021-5 août 2021, Caen. Trois regards croisés 2021-08-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-11 19:00:00 19:00:00 Galerie des croisiers 9, rue des croisiers

Caen Calvados Caen Cyrille Lagoutte, Thierry Dujardin et Gilles Quesnot vous invitent à venir découvrir leurs regards croisés sur la nature lors d’une exposition photographique à la galerie des croisiers.

Leur vision minimaliste vise à proposer des images esthétiques et artistiques. Une quarantaine d’images vous seront présentées durant une semaine, période durant laquelle vous pourrez venir échanger autour de la photo avec eux sur place.Vernissage vendredi 6 août à 18hHoraires : 10h -19h tous les jours

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Galerie des croisiers 9, rue des croisiers Ville Caen lieuville 49.18439#-0.36546