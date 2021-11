Trois pour cent sauvages Théâtre Ouvert, 13 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

« TON DOUTE EST AU REPOS ET N’A MAINTENANT QU’UN FAIBLE POURCENTAGE D’INTÉRÊTS, BIEN PLACÉ ENTRE TON DOS ET LE DOSSIER DE TA CHAISE »

Trois pour cent sauvages souhaite porter un regard avec humour en débusquant des paradoxes de la langue. Notre système nous impose de plus en plus de chiffrage dans notre langage et dans notre quotidien ; que ce soit la météo, les cours de la bourse, l’accumulation de sondages et de promotions. Il élargit notre sémantique, falsifie le réel par la création de nouveaux mythes et de nouvelles nécessités de subsistance.

Comment considérer l’incalculable ? Comment porter un regard sur ces chiffres abstraits modifiant matériellement nos journées ? Quelle est la pureté d’alliage d’un phénomène social ? Nous nous concentrons sur les possibles énumérations, codifications, analogies, et combinaisons en ramenant tout à l’échelle du calcul. Un calcul dérapant jusqu’à l’absurde.

Le texte expose le parcours d’une personne sous le regard de trois personnages à l’allure de conférenciers. La parole se partage entre les trois acteurs représentant chacun un trait de caractère de l’homme raconté.

PRODUCTION Avril(s)

COPRODUCTIONS Hypolipo – Maison des écritures et des écritures transmédias, Fédération Wallonie Bruxelles, la Bellone, le Boson, Projection Room

Auteure et metteuse en scène Rachel Simonin

Avec Clément Delhomme, Alex Guillaume, Aurélien Leforestier

Régie lumière Charlotte Ducousso

Spectacles -> Théâtre

Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta Paris 75020

3bis : Saint-Fargeau (208m) 3bis : Pelleport (251m) Bus 20, 60, 61, 64, 76, 96 (Station Pelleport) Bus 26, 69, 102 (Station Mairie du 20e) Ligne 3b (Station Porte des Lilas)



Contact : Théâtre Ouvert 0142555550 accueil@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://twitter.com/TheatreOuvert0142555550 resa@theatreouvert.com

Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-11-13T19:30:00+01:00_2021-11-13T20:30:00+01:00

DR