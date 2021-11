Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Trois petits morceaux de vie Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Vendredi 19 Novembre 2021 – 20h00 Trois petits morceaux de vie d’Angeline Mairesse par la Cie Révélation Ces récits qui ont pour thème le départ. Un départ pour fuir le quotidien, un départ qui laisse un vide, un départ pour échapper à un destin dans lequel on veut nous confiner . Une pièce qui pose un regard sur la société d’aujourd’hui. Des interrogations sur la manière de vivre de la jeunesse du vingt-et-unième siècle, des questionnements sur ce qui amène l’individu à se retrouver en rupture avec le système.” Angéline Mairesse est à la fois autrice, metteuse en scène, comédienne et enseignante. Après l’avoir découverte à l’occasion d’un projet théâtral autour de la rencontre amoureuse en 2020, la maison folie Hospice d’Havré a le plaisir de l’accueillir à nouveau avec sa création originale Trois petits morceaux de vie. Entrée gratuite sur réservation. [https://culture-billetterie.tourcoing.fr/trois-petits-morceaux-de-vie-theatre-maison-folie-hospice-d-havre-tourcoing-19-novembre-2021-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri8287495.html](https://culture-billetterie.tourcoing.fr/trois-petits-morceaux-de-vie-theatre-maison-folie-hospice-d-havre-tourcoing-19-novembre-2021-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri8287495.html) Renseignements : 03 59 63 43 53 Projet Fabrik

Trois petits morceaux de vie, est un triptyque écrit par Angéline Mairesse par la Cie Révélation.

2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T22:00:00

