TROIS PETITES NOTES POUR LES BAMBINS Langres, vendredi 1 mars 2024.

Tout public

S’amuser avec les sons, partager un moment de découverte, de jeu et d’écoute, expérimenter des instruments et reconnaître leurs sons les bambins sont invités à se familiariser à la musique et à développer leur écoute et leur curiosité.

Des petites notes de bonheur pour enchanter les enfants ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-01

4 Rue du Cardinal de la Luzerne

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bibliotheque.arland@langres.fr

