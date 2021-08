TROIS O TRIO Inga des Riaux (vieux gréement), 8 août 2021, Marseille.

TROIS O TRIO Vous propose une musique variée allant du jazz swing au be-bop en passant par le latin Jazz et la musique brésilienne, une complicité entre trois musiciens de la scène Marseillaise. Claude MENNILLO Batterie Issu d’une famille de musiciens, c’est l’un des piliers des formations « Jazz cote sud » depuis plusieurs décennies, c’est aussi un passeur entre musiciens de styles différents et un infatigable initiateur de formules nouvelles, il est à l’origine de ce trio. Yves SCOTTO Piano Diplôme du conservatoire de Marseille, longtemps sideman d’artistes notamment des chanteuses TANGORA et LAVELLE, il est a l’origine de plusieurs trios avec deux objectifs : Interpréter un répertoire dynamique de qualité et ouvert à un large public, et proposer une rythmique solide et recherchée à différents solistes. Philippe LERABO Contrebasse Bassiste Professionnel depuis plus de 35 ans , Il a accompagné sur les scènes françaises et internationales de nombreux artistes : Marla Glenn , Tony Allen , Susheela Raman , Daniel Levy, Amandine Bourgeois , Pauline Ester, Xavier Dessandre,Tomo Fujita , Tangorra , Wankatao , Terry Moise , Faudel , So Kalmeri , Sarragossa quartet , Wassis Diop , Toubs Bebe , Jerry Bergonzi , Carneiro (tania maria) , Cyril Atef , Magic Malik , Zanini , Amina , JP Dary Etudes au CNR de Marseille violoncelle et classe de jazz. 20€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 18h30 / Concert de 19h00 à 22h00 Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit près du bateau)

