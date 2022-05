Trois mini-concerts dédiés aux étudiants des hautes écoles de musique de Genève, Bâle et Zurich. Les Salons, 21 mai 2022, Genève.

Les Salons, le samedi 21 mai à 11:00

Dans le cadre de la 12ème édition du Festival, l’Association des Concerts de Musique Ancienne de Genève a proposé aux étudiantes et étudiants en luth et théorbes de la Schola Cantorum de Bâle, de la Haute École de de Musique de Genève et de la Haute École d’art de Zurich, de roder une partie de leur programme de fin d’études, de bachelor ou de master. Ainsi, l’Association souhaite accompagner ces artistes en leur proposant un cadre de concert professionnel pour y donner leur programme de récital et / ou de musique de chambre devant un public composé de mélomanes, de professionnels et de collègues afin de leur permettre un retour d’expérience constructif, en amont de leurs examens qui auront lieu quelques jours plus tard. Afin de permettre au plus grand nombre de personnes d’assister et de soutenir chaleureusement ces artistes talentueux, cette matinée de mini-concerts sera en entrée libre.

Gratuit

Les Salons Rue Jean-François-BARTHOLONI 6, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T13:00:00