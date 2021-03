Yaoundé Yaoundé Yaoundé Trois-Lys-Nsimalen Maison de la Francophonie de Yaoundé et la Caravane des dix mots Yaoundé Yaoundé Catégorie d’évènement: Yaoundé

### ?Tu résides dans l’une des villes que sont : Yaoundé, Ebolowa ou Ngoumou ? ?Laissez-vous emporter par les ailes de votre créativité ! ? Laissez transparaitre la richesse culturelle et sociale du Cameroun au travers de vos dessins. ?Cette nouvelle édition de la Caravane des dix mots, invite chacun à s’inspirer des mots qui évoquent l’air sous toutes ses formes. ? Laissez-vous porter par le souffle de votre univers créatif… ?Élèves, lycéens et étudiants dans la limite d’âge convenue, sont invités à rivaliser de créativité pour proposer un dessin réalisé par eux même, et dans les conditions prescrites par le règlement concours. ? 3 productions seront retenues au terme de la compétition, et primés. Les lauréats (3) seront récompensés en avril 2021, lors des cérémonies de restitution des activités de la Caravane des dix mots. ???De nombreux lots à gagner ! ??Alors, à vos crayons, lâchez-vous ! ☎️ Renseignements, demande du règlement du concours et envoi des productions : Appels, messages via WhatsApp ; 695 88 38 15 / 695 86 74 42

