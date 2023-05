Trois lumières dans la nuit Théâtre Darius Milhaud, 24 juillet 2023, Paris.

Le lundi 28 août 2023

de 14h30 à 15h30

Le vendredi 25 août 2023

de 14h30 à 15h30

Le lundi 21 août 2023

de 14h30 à 15h30

Le lundi 21 août 2023

de 10h30 à 11h30

Le lundi 14 août 2023

de 14h30 à 15h30

Le lundi 07 août 2023

de 10h30 à 11h30

Le lundi 24 juillet 2023

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

Tarif normal : 9€

Tarif habitants du 19ème arrdt : 7€

Tarif centres de loisirs : 5€

Alma et Maé vont-ils réussir à libérer le frère du Dragon bleu, emprisonné par une sorcière des mers ? Un conte musical qui parle de santé mentale, mais à dos de dragon… Un périple onirique et épique au fond de l’océan… De 6 à 99 ans.

Sous

le chaud soleil de Corse, Alma est une petite fille très joyeuse, mais les

différents colliers que son entourage veut lui faire porter pèsent sur son

pauvre cou. Mae, son meilleur ami, a un nuage dans la tête, et lorsqu’il le

laisse pleuvoir, cela libère une telle tempête que l’eau envahit tout, si bien

que la mer rejoint même les pins en haut de la montagne !

Libérés de leurs

propres soucis, les deux enfants partent à l’aventure en Méditerranée, et

rencontrent un dragon bleu qui leur confie une mission : son frère a été

emprisonné par une sorcière des mers. Pour le libérer, les enfants s’enfoncent

vers le fond de l’eau et rencontrent les surprenants habitants du monde

sous-marin.

Une aventure onirique et épique, dans laquelle chacun peut avoir

besoin d’aide, rythmée par des compositions et chansons originales et des

instruments classiques ou insolites. Un conte et des harmonies accessibles,

mais qui ne cèdent pas à la simplicité.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la

Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Autrice & mise en scène : Unt’ Margaria

Compositeurs : Stéven Testelin, Baptiste

Giroud

Interprètes :

Baptiste Giroud,

Unt’ Margaria, Stéven Testelin

Stéven Testelin est compositeur et violoniste, Baptiste Giroud,

compositeur, ténor et guitariste, Unt’ Margaria, autrice jeunesse, conteuse et

soprano.

Jeune

public de 6 à 99 ans

Durée du spectacle : 60mn

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : http://www.etedesptitsfutes.com 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/trois-lumi%C3%A8res-dans-la-nuit/

TDM Trois lumières dans la nuit