Trois jours de piano avec Adrian Herpe. Plounéour-Brignogan-plages, 6 août 2021, Plounéour-Brignogan-plages.

Trois jours de piano avec Adrian Herpe. 2021-08-06 – 2021-08-08

Plounéour-Brignogan-plages Finistère Plounéour-Brignogan-plages

Vendredi 6 : la journée Philip Glass. A 15h : projection de “Looking Glass-Documentary about Philip Glass” et à 18h : concert découverte : Adrian Herpe joue Philip Glass.

Samedi 7 : Masterclass de piano animées par Adrian Herpe de 10h à 12h et de 17h à 19h.

Dimanche 8 : Une journée avec Rachmaninov et Chopin. A 11h : Chpin en liberté et à 18h : comprendre et aimer la musique de Rachmaninov.

festivalchapellepol@gmail.com +33 2 29 61 13 60 http://festivalchapellepol.com/

