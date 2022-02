Trois histoires naturelles par Léa Bismuth Martigues, 21 octobre 2021, Martigues.

Trois histoires naturelles par Léa Bismuth Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières Martigues

2021-10-21 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-21 Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Avec Léa Bismuth, critique d’art et auteure du catalogue.

Il s’agira ici, à partir de l’exposition de Léa Barbazanges, d’ouvrir l’accès au vivant d’une manière qualifiée et située, non pas pour donner prise sur le naturel, mais au contraire pour engager un dialogue en conscience avec la nature elle-même, en tant que concept complexe.



Cette nature est une réalité tangible, qu’il nous est possible d’arpenter et de faire entrer en résonance avec d’autres champs : botanique, zoopoétique et minéralogie forment ainsi trois histoires naturelles, trois contes, trois unités

d’œuvres que nous tenterons d’explorer.

Lors de cette conférence, nous irons à la rencontre de différentes espèces, des plantes aux animaux, dans une réflexion immersive et interrègne.

Dans le cadre de l’exposition « Léa Barbazanges, à la lisière du visible », à découvrir du 13/10/21 au 30/01/22.

musee@ville-martigues.fr +33 4 42 41 39 60

Avec Léa Bismuth, critique d’art et auteure du catalogue.

Il s’agira ici, à partir de l’exposition de Léa Barbazanges, d’ouvrir l’accès au vivant d’une manière qualifiée et située, non pas pour donner prise sur le naturel, mais au contraire pour engager un dialogue en conscience avec la nature elle-même, en tant que concept complexe.



Cette nature est une réalité tangible, qu’il nous est possible d’arpenter et de faire entrer en résonance avec d’autres champs : botanique, zoopoétique et minéralogie forment ainsi trois histoires naturelles, trois contes, trois unités

d’œuvres que nous tenterons d’explorer.

Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières Martigues

dernière mise à jour : 2021-09-23 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues