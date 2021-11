Colomiers Auditorium Jean-Cayrou Colomiers, Haute-Garonne Trois histoires magiques Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Trois histoires magiques Auditorium Jean-Cayrou, 4 décembre 2021, Colomiers. Trois histoires magiques

Auditorium Jean-Cayrou, le samedi 4 décembre à 11:15

J’ai ouï-dire et compagnie vous présente 3 histoires magiques, dites en français et traduites en italien. Puis les enfants présents pourront participer à un atelier de peinture. Tarif : 2 euros Pour réserver, cliquez [ici](https://www.helloasso.com/associations/j-ai-oui-dire-et-compagnie/evenements/le-festival-des-moyens) Horaires ——– 11h15 **Détails sur le lieu**: Auditorium Jean-Cayrou J’ai ouï-dire et compagnie vous présente 3 histoires magiques, dites en français et traduites en italien. Puis les enfants présents pourront participer à un atelier de peinture. Tarif : 2 euros Pour Auditorium Jean-Cayrou 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T11:15:00 2021-12-04T12:00:00

