La fresque de Noel Trois-Fonds, 23 décembre 2023, Trois-Fonds.

Trois-Fonds,Creuse

Au cœur du village de Noël de Trois-Fonds venez découvrir la fresque de Noël.

Mis en œuvre par des passionnés du village, ce spectacle mêle, pendant plus de 12 minutes, éclairage, musique et effets spéciaux. Cette année nous vous emmenons à la recherche de la lettre égarée à travers le temps..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Trois-Fonds Christmas village, come and discover the Christmas fresco.

Created by local enthusiasts, this 12-minute show combines lighting, music and special effects. This year, we’re taking you on a journey through time in search of the lost letter.

Venga a descubrir el fresco navideño en el corazón del pueblo navideño de Trois-Fonds.

Creado por aficionados locales, este espectáculo de 12 minutos combina iluminación, música y efectos especiales. Este año, le llevaremos en un viaje en el tiempo en busca de una carta perdida.

Im Herzen des Weihnachtsdorfes von Trois-Fonds können Sie das Weihnachtsfresko entdecken.

Dieses Spektakel, das von passionierten Dorfbewohnern inszeniert wird, vereint über 12 Minuten lang Beleuchtung, Musik und Spezialeffekte. Dieses Jahr nehmen wir Sie mit auf die Suche nach dem verlorenen Brief durch die Zeit.

Mise à jour le 2023-10-23 par Creuse Confluence Tourisme