Village de Noël – Balades contées Trois-Fonds, 20 décembre 2023, Trois-Fonds.

Trois-Fonds,Creuse

Visite guidée et contée du village de Noël. Les visiteurs partiront à la recherche de la lettre égarée sur un circuit d’1h15 dans le village décoré, illuminé et animé par les bénévoles des 4 associations du village..

2023-12-20 fin : 2023-12-22 . .

Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided and storytelling tour of the Christmas village. Visitors will set off in search of the lost letter on a 1h15 tour of the village, decorated, illuminated and animated by volunteers from the 4 village associations.

Visita guiada y cuentacuentos por el pueblo navideño. Los visitantes partirán en busca de la carta perdida en un recorrido de 1 hora y 15 minutos por el pueblo, que estará decorado, iluminado y animado por voluntarios de las 4 asociaciones del pueblo.

Geführter und erzählter Rundgang durch das Weihnachtsdorf. Die Besucher begeben sich auf die Suche nach dem verlorenen Brief auf einem 1h15 langen Rundgang durch das geschmückte, beleuchtete und von Freiwilligen der 4 Dorfvereine betreute Dorf.

Mise à jour le 2023-10-23 par Creuse Confluence Tourisme