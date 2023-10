Village de Noël Trois-Fonds, 16 décembre 2023, Trois-Fonds.

Trois-Fonds,Creuse

Visites libres du village de Noël de Trois Fonds. Visite de la Maison du Père Noël. Stand de vin chaud dans la taverne du Père Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-31 . .

Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Self-guided tours of the Trois Fonds Christmas village. Visit Santa’s House. Mulled wine stand in Santa’s Tavern.

Recorridos autoguiados por el pueblo navideño de Trois Fonds. Visita a la Casa de Papá Noel. Puesto de vino caliente en la taberna de Papá Noel.

Freie Besichtigung des Weihnachtsdorfs in Trois Fonds. Besuch des Hauses des Weihnachtsmanns. Glühweinstand in der Taverne des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-10-23 par Creuse Tourisme