Repas et bal Trois-Fonds Catégories d’Évènement: Creuse

Trois-Fonds Repas et bal Trois-Fonds, 11 novembre 2023, Trois-Fonds. Trois-Fonds,Creuse 15h : bal avec Christelle 10€

19h : pâté aux pomme de terre 15€

Bal + repas : 22€.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR. Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine



3pm: dance with Christelle 10?

7pm: potato pâté 15?

Ball + meal: 22? 15h: baile con Christelle 10?

19 h: paté de patatas 15?

Baile + comida: 22? 15 Uhr: Tanz mit Christelle 10?

19 Uhr: Kartoffelpastete 15?

Ball + Essen: 22? Mise à jour le 2023-10-26 par Creuse Confluence Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Trois-Fonds Autres Adresse Ville Trois-Fonds Departement Creuse Lieu Ville Trois-Fonds latitude longitude 46.24057;2.2414

Trois-Fonds Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trois-fonds/