TROIS FEMMES FOURIERISTES COMTOISES Besançon, 8 mars 2022, Besançon.

EUR 0 0 On découvrira comment Clarisse Vigoureux, Julie Considerant et Clarisse Coignet ont participé à la diffusion des idées de Charles Fourier

Au travers des portraits mis en scène de Clarisse Vigoureux, Julie Considerant et Clarisse Coignet, originaires de Montagney dans le Doubs, c’est un XIXème siècle dans ses dimensions utopiques, sociales et laborieuses qui sera exploré.

En cette journée du 8 mars, on découvrira comment ces 3 femmes aux destins hors normes ont participé à la diffusion des idées de Charles Fourier

Organisateurs : Collectif Histoire des Chaprais à l’ASEP, Bains-Douches Battant, le Café des Pratiques, l’arÊTE, Association d’études fouriéristes, Association des amis de la forge de Montagney.

