Comment vivre? Comment résister? Mourir? Fuir? ———————————————- Chanter le désir et l’amour. —————————- Le contenu de ce spectacle est poétique et engagé. Il met en scène trois poétesses dont la rencontre improbable (temps, espace, origines) interpelle l’universalité des luttes féministes. Trois poétesses (Wallada de Cordoue, May Ziadé libanaise/palestinienne, Safia d’Afghanistan) qui tissent dans l’espace et le temps la résistance à l’oppression des sociétés patriarcales et jalonnent les chemins de la liberté. La musique et la danse nourrissent le texte, lui donnent corps et viennent entraîner les vocables dans un mouvement qui les vivifie. Les dessins en fond d’écran et les séquences filmées affinent les perspectives. L’association “les Cousines d’Averroès” a été créée en 2010 par Eliane Benbanaste et Carmen Fuentez. L’altérité, le multiculturalisme fondent les perspectives de l’association sur les valeurs d’un humanisme engagé dans un dialogue qui questionne les différences culturelles. Elles écrivent et montent des spectacles comme : “L’exil et le chant”, “Les chemins d’Al Andalus” entre autres, et dernièrement “Trois Femmes”. Eliane Benbanaste a édité en 2019 “Les carnets de Zelda de Toledo” (carnet n°1, “le carnet du Tage”). Les Cousines interviennent aussi dans le milieu scolaire (Lycée) sur le thème de l’Espagne des 3 religions (époque médiévale).

