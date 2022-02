Trois elles (trio aérien) par le Théâtre de la Gargouille Bergerac, 19 février 2022, Bergerac.

Trois elles (trio aérien) par le Théâtre de la Gargouille Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac

2022-02-19 – 2022-02-19 Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard

Bergerac Dordogne

Deux sœurs de sang rejointes par une femme sœur.

Une exploration de ce que signifie être sœurs, de la sororité.

De l’intimité du lien familial à la solidarité entre femmes.

Pour leur première création de cirque aérien, les sœurs Lorène et Manon Guillemin du Théâtre de la Gargouille ont invité la circassienne Tarzana Fourès à les rejoindre sur une structure autonome de 7 mètres de hauteur. Trapèze, cerceau et corde, les trois jeunes femmes passent d’un agrès à l’autre, seules ou en duo et explorent les liens qui les unissent.

De et avec : Lorène Guillemin : trapèze, cerceau / Manon Guillemin : cerceau, contorsion / Tarzana Fourès : trapèze, corde. Son : Jean-Baptiste Lableigne. Trio de cirque aérien – A partir de 5 ans

+33 5 53 57 71 51

Gaël Delpech

