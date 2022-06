Trois de la Marine – Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement Novembre 1932. Au Pays du soleil vient à peine de recueillir ses derniers applaudissements que Scotto fait déjà répéter Trois de la marine. Soit «l’imprévu d’une escale de quelques jours à Toulon, tantôt à bord, tantôt parmi les jolies filles de la côte [sur] une musique alerte qui emporte l’adhésion», s’enthousiasme alors le critique de Paris soir. Le retour des moussaillons de l’Indomptable après quatorze mois de navigation autour du monde s’annonce haut en couleurs et riche en surprises. Ouvrez les écoutilles !



OPÉRETTE-REVUE EN 2 ACTES



Livret de Henri ALIBERT et René SARVIL

Création à Paris, Nouvel Ambigu, le 19 décembre 1933



NOUVELLE PRODUCTION



Direction musicale Emmanuel TRENQUE

Mise en scène Simone BURLES



Rosette Julia KNECHT

Dorah Estelle DANIÈRE

Fifi Caroline GÉA

Thérèse Priscilla BEYRAND

Madame de l’Escoube Simone BURLES



Antonin Marc LARCHER

Le Commandant Philippe FARGUES

Papillotte Grégory JUPPIN

Favouille Antoine BONELLI

Keffers / L’Homme aux lunettes Dominique DESMONS

Yvonnec / Le Domestique Jean GOLTIER

Malabar Michel DELFAUD







Chœur Phocéen

Orchestre de l’Odéon « Je leur laisse tout Wagner pour une chanson de Vincent Scotto », disait Georges Brassens. Le compositeur marseillais rentre au port, où son «opérette-revue de la vie des matelots» fera pour la première fois chavirer l’Odéon. https://odeon.marseille.fr/programmation/operette/trois-de-la-marine Novembre 1932. Au Pays du soleil vient à peine de recueillir ses derniers applaudissements que Scotto fait déjà répéter Trois de la marine. Soit «l’imprévu d’une escale de quelques jours à Toulon, tantôt à bord, tantôt parmi les jolies filles de la côte [sur] une musique alerte qui emporte l’adhésion», s’enthousiasme alors le critique de Paris soir. Le retour des moussaillons de l’Indomptable après quatorze mois de navigation autour du monde s’annonce haut en couleurs et riche en surprises. Ouvrez les écoutilles !



