TROIS DAMES POUR UNE COURONNE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

TROIS DAMES POUR UNE COURONNE Pornic, 11 janvier 2023, Pornic. TROIS DAMES POUR UNE COURONNE

Espace de la Birochère Rue Pierre Fleury Pornic Loire-Atlantique Rue Pierre Fleury Espace de la Birochère

2023-01-11 19:00:00 – 2023-01-11 19:00:00

Rue Pierre Fleury Espace de la Birochère

Pornic

Loire-Atlantique Conférence animée par Claude Barré asso.pornic.histoire@gmail.com +33 2 51 74 54 42 Rue Pierre Fleury Espace de la Birochère Pornic

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Pornic Loire-Atlantique Rue Pierre Fleury Espace de la Birochère Ville Pornic lieuville Rue Pierre Fleury Espace de la Birochère Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

TROIS DAMES POUR UNE COURONNE Pornic 2023-01-11 was last modified: by TROIS DAMES POUR UNE COURONNE Pornic Pornic 11 janvier 2023 Espace de la Birochère Rue Pierre Fleury Pornic Loire-Atlantique Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique