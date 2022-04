Trois corolles Marseille 1er Arrondissement, 30 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Depuis deux ans, l’Ensemble Télémaque associe les conservatoires de trois départements autour d’un vaste projet artistique et pédagogique à l’échelle de la région : Mondes sonores en territoire(s).



Après une année 2021 intense, placée sous le signe de la transmission (ateliers en immersion autour de la musique contemporaine et tournée de 12 représentations du spectacle Histoire de la musique en 66 minutes), vient le temps de la création avec l’œuvre Trois Corolles.



C’est à Pierre-Adrien Charpy, compositeur associé de longue date à Télémaque (à qui nous devons déjà Danse, Récréation, ou encore Brûlures) que Raoul Lay a confié l’écriture d’un grand oratorio profane inspiré par la belle saison du printemps. Cette pièce lyrique d’une envergure exceptionnelle (6 concerts accueillis dans 6 villes des Bouches-du-Rhône et du Var) fédère plus de 150 élèves-musiciens, choristes et danseurs, accompagnés par 11 artistes de l’Ensemble Télémaque. Nous vous espérons nombreux.se.s à ces rendez-vous de la transmission où les jeunes pousses de nos conservatoires effectueront, dans le contexte professionnel du concert, leur première expérience de création symphonique.



“Écrire pour autant de jeunes musiciens issus de huit conservatoires est une expérience extrêmement stimulante. La thématique du printemps, liée à celle du renouveau, me fait penser à des corolles de fleurs […]. La narration évoquera le nœud que constitue souvent le passage de l’adolescence, en commençant par les énergies de l’enfance, puis les douleurs de l’adolescence et enfin les voies de libération vers l’éclosion de la personnalité.”

Pierre-Adrien Charpy, septembre 2021



Distribution Ensemble Télémaque:

Charlotte Campana [flûte] / Linda Amrani [clarinette] / Frédéric Baron [basson] / Joël Versavaud [saxophone] / Gérard Occello [trompette] / Philippe Azoulay [guitare] / Christian Bini [percussions] / Gisèle David [percussions] / Jean-Florent Gabriel [violoncelle] / Éric Chalan [contrebasse]



Composition : Pierre-Adrien Charpy

Direction : Raoul Lay

