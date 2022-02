Trois contes des mers du monde Musée Mer Marine, 12 mars 2022, Bordeaux.

Trois contes des mers du monde

Musée Mer Marine, le samedi 12 mars à 15:00

– La légende d’Urashima Tarō, conte japonais – Pourquoi la mer est salée, conte chinois – L’Histoire du lièvre, de la baleine et de l’éléphant, conte mauricien Que se passe-t-il sous la mer, où le jeune pêcheur Urashima a suivi la tortue qui a pris des atours de princesse ? Pourquoi l’eau de mer est salée ? Qui a fait tomber la salière dedans ? Et depuis quand ? Qui de l’éléphant ou de la baleine fera preuve de la plus grande force face au défi d’un lièvre rusé ? Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter des réponses, tout en profitant de l’occasion pour présenter aux jeunes oreilles nos instruments de musique, si différents et si beaux ! Pendant les périodes de confinement de la saison passée, le Collectif le PAGE a poursuivi son travail à travers différents projets, et notamment ces 3 contes qui ont fait l’objet de 3 vidéos, toujours disponibles sur leur site [www.collectiflepage.com](http://www.collectiflepage.com). Ces 3 contes seront présentés pour la première fois ensemble au Musée Mer Marine, avec les musiques originales composées par Alexis Descharmes, et jouées au violoncelle, à la contrebasse, au tuba et à la flûte traditionnelle chinoise. Atsutaro MIZUNAKA, tuba Alexis DESCHARMES, violoncelle Loïc RICHARD, conteur Marc TOLANTIN, flûtes chinoises traditionnelles Esther BRAYER, contrebasse Dessins : Manon Richard

Tarif 10 € / Gratuit pour les moins de 10 ans et les Amis du MMM

Le Musée Mer Marine et le Collectif Le Page vous invitent à un voyage en musique pour petits et grands à travers les mers du monde

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



