du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Opéra de rennes

Au sortir de la première des Trois Contes à l’Opéra de Lille en 2019, quand les spectateurs partageaient leur enthousiasme, la presse était unanime et saluait une création mondiale d’exception. Quels liens unissent donc les 3 récits qui constituent ce spectacle, La Princesse au petit pois, Le Manteau de Proust et Le Diable dans le beffroi ? Pour David Lescot, auteur du livret et metteur en scène, « s’il y a une figure commune à ces trois contes, ce pourrait être celle du rapport à l’étranger, entre crainte et fascination”. Gérard Pesson, auteur d’une musique raffinée et souvent facétieuse, s’amuse à truffer sa partition de citations musicales tout en créant un langage singulier. Le résultat s’avère bluffant d’invention, de clins d’œil malicieux et de poésie. Un voyage onirique et musical plein de fantaisie, servi par un plateau de jeunes chanteuses et chanteurs remarquables. Les trois récits sont distincts, autonomes, mais entre eux circulent des éléments, des échos, des thèmes communs. Ce serait, comme une invitation à interpréter ce que l’on écoute et ce que l’on voit, à tisser des liens, à construire soi-même un sens. C’est donc au spectateur d’établir les liens thématiques et symboliques qui lient les trois oeuvres, et qui sont multiples, par-delà leurs différences. Trois Contes a reçu le prix 2019 du syndicat de la critique. opéra surtitré – boucle magnétique sur demande (rendez-vous possible en amont pour tester) – Durée 1h30 (sans entracte) – **Séance d’audiodescription le Dimanche 21 novembre à 16h** Gérard Pesson : musique Aurélien Azan Zielinski : direction musicale David Lescot : mise en scène [https://opera-rennes.fr/fr](https://opera-rennes.fr/fr)

Place 1ère série 60€ – place en 2ème série 48€ -place en 3ème série : 32€ – Tarif “Sortir !” 4€.

Découvrez La Princesse au petit pois d’Andersen, Le Diable dans le beffroi d’Edgar Allan Poe et l’ouvrage de Lorenza Foschini portant sur Le manteau de Proust sur un livret de David Lescot.

Opéra de rennes place de la mairie 35000 rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T19:30:00;2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T17:30:00