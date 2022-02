Trois concerts de musique de chambre dans le 11e Mairie du 11e Paris Catégories d’évènement: île de France

La Mairie du 11e accueille le Quatuor Bedrich pour trois concerts. Au programme : œuvres originales et arrangements du répertoire pour quatuor à cordes. Le Quatuor Bedrich est composé de quatre musiciens : Jacques Gandard, premier violon ; Aya Hasegawa, second violon ; Julien Gaben, alto ; et Aurélien Sabouret, violoncelle. Depuis 2008, Aurélien Sabouret occupe notamment le poste de premier violoncelle solo de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris. Romantisme et Écoles Nationales Quand ? Mardi 19 avril à 19h Avec Vincent Penot, clarinette basse solo de l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, et enseignant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Les pères fondateurs du quatuor à Cordes Quand ? Mardi 24 mai à 19h Musique Française au tournant du 20e siècle Quand ? Mercredi 1er juin à 19h Crédit photo : Tijana Feterman Mairie du 11e 12 place Léon Blum Paris 75011 Contact : Concert;Musique

