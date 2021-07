Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges TROIS CIRCUITS COMMENTÉS Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

TROIS CIRCUITS COMMENTÉS 2021-07-15 09:30:00 – 2021-07-15 17:00:00 Départ devant l'Office de Tourisme 17 route de Plombières

Le Val-d’Ajol Vosges 3 EUR Randonnée locale, d’environ 10 km sans difficulté particulière, sur la journée, avec de nombreuses haltes commentées à des points remarquables d’un point de vue découverte du patrimoine.

Pique-nique tiré du sac. Limite 10 personnes hors l’encadrement. La somme de 3€ est demandée en participation aux frais (assurance et information de l’association). L’accompagnement est assuré à titre bénévole et gracieux.

NB: pour les sorties en nature il est préférable que chaque participant soit muni d’au moins une copie d’une de ses pièces d’identité (expérience du club vosgien). vap.info@orange.fr +33 6 82 77 95 12 denis plessis dernière mise à jour : 2021-07-08 par

