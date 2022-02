TROIS Centre aquatique l’Odyssée, 2 juin 2022, Craon.

TROIS

du jeudi 2 juin au vendredi 3 juin à Centre aquatique l’Odyssée

Un spectacle à la piscine ? Si, si, vous avez bien lu ! Cette saison, les spectacles investissent des espaces encore inexplorés par les artistes. Le temps de 2 soirées, l’Odyssée deviendra donc le théâtre et le terrain de jeu du collectif EDA pour deux représentations inédites. Les trois danseurs du collectif EDA cultivent l’art du déphasage et aiment voir leur danse bousculer les usages et la réalité. Déjà adaptée pour des théâtres, des musées ou encore des lycées, la partition chorégraphique de TROIS s’adapte et se réinvente à chaque nouveau lieu visité, faisant vibrer la pièce différemment en fonction des espaces et des spectateurs qui y sont invités. De surprises en découvertes, c’est donc à cette création unique et originale que nous vous convions en partenariat avec les équipes de l’Odyssée. Conception : Collectif EDA Interprétation : Maude Albertier, Jonas Chéreau et Sarah Pellerin-Ott Son : Matthieu Matignon

Tarifs : 13 € / 11 € / 9 € / 7 € / 5 € / 3 € Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants Renseignements et réservations : 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr

Une odyssée chorégraphique à l’épreuve de l’eau.

Centre aquatique l’Odyssée Craon Craon Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T20:00:00 2022-06-02T21:00:00;2022-06-03T20:00:00 2022-06-03T21:00:00