Trois Cafés Gourmands L’ACCLAMEUR, 17 novembre 2023, NIORT.

Trois Cafés Gourmands L’ACCLAMEUR. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-03-12 au ). Tarif : 29.0 à 49.0 euros.

Trois cafés gourmands a peut-être « la Corrèze en cathéter » mais aussi de belles ambitions. Une collaboration avec la personnalité préférée des Français : difficile de trouver plus prestigieux pour amorcer ce nouveau chapitre discographique. Jean-Jacques Goldman à la co-écriture et à la composition de Quand ? Inutile d’aller gratter pour connaître le contenu des conversations entre lui et les membres du groupe. Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly ne révéleront rien de ces échanges privés, intimes et précieux. Juste savoir qu’une correspondance virtuelle a été entamée à la fin 2019, informelle et bienveillante. Qu’est-ce qui a fait pencher la balance pour que Jean-Jacques Goldman sorte de sa réserve ? Au-delà de son indéniable talent, il a construit sa carrière autour de la simplicité, l’humilité, la modestie. Des valeurs propres à Trois cafés gourmands. Peut-être y voir aussi un attachement à une configuration similaire à celle de Fredericks Goldman Jones, en l’occurrence une femme et deux hommes. Enregistré avec des musiciens de prestige dans les studios Baboo Music et Ephémère (là où Francis Cabrel a conçu ses quatre derniers disques) à Astaffort, ce troisième album s’appelle La promesse. Il porte parfaitement son nom. Promesse d’explorer de nouvelles thématiques sans altérer la dynamique élémentaire. Promesse d’un foisonnement qui joue avec les idiomes de la chanson et les axiomes de la pop. Promesse d’une générosité infaillible et d’une énergie inhérente à une honnêteté permanente. Ce disque, c’est aussi une célébration des premières fois. Première fois que les trois forces vives prennent la plume, une tâche jusqu’alors remplie par Sébastien. Première fois que chacun d’entre eux s’empare d’un morceau en voix solo. Première fois que le groupe aborde de façon aussi frontale et directe les élans du cœur (Amoureux). Première fois qu’il se met dans la peau d’un personnage fictif (Saint-Patron, sur la puissance du message délivrée par une œuvre d’art ou un dessin). Trois Cafés Gourmands

L’ACCLAMEUR NIORT Rue Darwin Deux-Svres

