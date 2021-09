Amnéville Amnéville Amnéville, Moselle TROIS CAFÉS GOURMANDS AU SEVEN CASINO Amnéville Amnéville Catégories d’évènement: Amnéville

Moselle

TROIS CAFÉS GOURMANDS AU SEVEN CASINO 2021-10-08 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-08 23:30:00 23:30:00 RUE DE L'EUROPE LA CITÉ DES LOISIRS

Amnéville Moselle Amnéville Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands. Joviale et fédératrice. Saine et populaire. Instantanée et accueillante. En salle ou en plein air : même adhésion massive, même résonance collective. N’est-ce pas un tour de force de comptabiliser plus de 190 millions de vues sur YouTube pour le clip À nos Souvenirs ? Ou d’ériger un premier album, L’air de rien, en triple disque de platine ? +33 3 87 71 50 00 https://www.weezevent.com/trois-cafes-gourmands-12?fbclid=IwAR3X_1-3B2nAfy6J_YJmYijOGgJsuA4HqRvkjL7efl7AltpCRHVoi6dXWa8 weezevent.com dernière mise à jour : 2021-09-15 par DESTINATION AMNEVILLE

