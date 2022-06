Trois Cafés Gourmands

2022-06-24 – 2022-06-24 Dans le cadre de la « Capitale provençale de la Culture 2022 », initié par le Département des Bouches-du-Rhône, Trois cafés gourmands sera aux Arènes de Châteaurenard pour un concert gratuit (sur réservation) en partenariat avec la Ville de Châteaurenard.



Le célèbre trio d’amis revient sur scène en 2022 avec son enthousiasme contagieux, pour partager sa joie de vivre et vous présenter leur nouvel album. Venez en famille pour un moment de partage et de convivialité. Concert Trois Cafés Gourmands. Dans le cadre de la « Capitale provençale de la Culture 2022 », initié par le Département des Bouches-du-Rhône, Trois cafés gourmands sera aux Arènes de Châteaurenard pour un concert gratuit (sur réservation) en partenariat avec la Ville de Châteaurenard.



