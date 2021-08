Trois artistes – Trois techniques – Trois univers Ouistreham, 3 septembre 2021, Ouistreham.

Trois artistes – Trois techniques – Trois univers 2021-09-03 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-09 18:00:00 18:00:00 Galerie Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham Calvados Ouistreham

Venez découvrir les différents univers d’Eliwair, Gérard Dupin et Daniel Gautier à la Galerie Delobel.

Présentation des artistes :

Eliwair, Sculpteure : Univers poétique fait de sculptures Raku, de métal, et de beaucoup de sensibilité.

Gérard Dupin, Artiste-peintre : Selon l’inspiration du jour, mes repères sont l’eau le ciel et la lumière qui vont me guider dans les choix de couleurs de mes huiles ou aquarelles.

Daniel Gautier, Auteur-Photographe : Images improbables de reflets ou la représentation du réel n’est pas un but et ou les sujets photographiés ne sont que prétexte à m’exprimer.

Eliwair, Sculpteure : Univers poétique…

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://www.caenlamer-tourisme.fr/

