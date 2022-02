Trois artisans d’art chez un antiquaire Caen, 1 avril 2022, Caen.

Trois artisans d’art chez un antiquaire Caen

2022-04-01 10:00:00 – 2022-04-01 19:00:00

Caen Calvados

Restauratrice de tableaux, ébéniste d’art, restaurateur de pendules anciennes…autant de savoir-faire précieux et nécessaires à la sauvegarde de notre patrimoine mobilier.

Ces artisans de grande qualité déménagent établis, chevalets et outils pour s’installer quelques jours chez l’antiquaire avec qui ils collaborent depuis de longues années.

Elizabeth Defortescu, Camille Gueguen et Jean-François Lefèvre vous expliqueront leurs techniques, leurs formations tout en travaillant devant vous. Vous pourrez discuter, échanger et poser des questions auxquelles ils répondront en vous communiquant leur passion et leur exigence du travail effectué dans les règles de l’art. Ils auront apporté quelques réalisations leur permettant ainsi de vous montrer l’étendue de leur possibilité.

N’hésitez pas à pousser la porte du magasin d’antiquités Havas installé depuis une vingtaine d’années.

frederic.havas@wanadoo.fr +33 2 31 39 28 90 https://www.havas-antiquites.com/fr/

Havas Antiquités

Caen

