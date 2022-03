Trois ans après l’incendie de Notre-Dame de Paris, retour sur la protection des hauts lieux du patrimoine das l’Oise. Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

2022-04-05 – 2022-04-05

Beauvais Oise Auditorium des Archives départementales. Soirée présentée et animée en partenariat avec le SDIS de l’Oise. Réservation au 0344104200. Auditorium des Archives départementales. Soirée présentée et animée en partenariat avec le SDIS de l’Oise. Réservation au 0344104200. +33 3 44 10 42 00 Auditorium des Archives départementales. Soirée présentée et animée en partenariat avec le SDIS de l’Oise. Réservation au 0344104200. Archives départementales de l’Oise

