Troiad ar c’herdin en concert Landéda, 7 mai 2022, Landéda.

Troiad ar c’herdin en concert Café du Port 180 Route de Ar Palud Landéda

2022-05-07 – 2022-05-07 Café du Port 180 Route de Ar Palud

Landéda Finistère Landéda

Troiad ar c’herdin est un duo constitué de Klervi Rouyer à la harpe celtique et de Neven Le

Pennec à la guitare. Passionnés de musique bretonne et irlandaise, et ouverts à différentes

esthétiques musicales, ils se consacrent à la musique depuis leur enfance et explorent les

différents styles en s’inspirant de ces musiques pour composer.

Influencés par divers styles musicaux du monde, mêlant musiques traditionnelles et

compositions, ils proposent un répertoire diversifié, jouant sur les sonorités et les timbres de

leur deux instruments. En alternant danses et mélodies, ils invitent le spectateur à un voyage

musical traversant diverses ambiances sonores.

+33 2 98 04 90 10 https://www.facebook.com/Le-Caf%C3%A9-du-Port-390730914287940/?ref=page_internal

Troiad ar c’herdin est un duo constitué de Klervi Rouyer à la harpe celtique et de Neven Le

Pennec à la guitare. Passionnés de musique bretonne et irlandaise, et ouverts à différentes

esthétiques musicales, ils se consacrent à la musique depuis leur enfance et explorent les

différents styles en s’inspirant de ces musiques pour composer.

Influencés par divers styles musicaux du monde, mêlant musiques traditionnelles et

compositions, ils proposent un répertoire diversifié, jouant sur les sonorités et les timbres de

leur deux instruments. En alternant danses et mélodies, ils invitent le spectateur à un voyage

musical traversant diverses ambiances sonores.

Café du Port 180 Route de Ar Palud Landéda

dernière mise à jour : 2022-04-27 par