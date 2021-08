Doué-la-Fontaine TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire Troglodytes et sarcophages TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Doué-la-Fontaine Catégories d’évènement: Doué-la-Fontaine

Maine-et-Loire

Troglodytes et sarcophages TROGLODYTES ET SARCOPHAGES, 18 septembre 2021, Doué-la-Fontaine. Troglodytes et sarcophages

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à TROGLODYTES ET SARCOPHAGES

L’archéologue Michel Cousin, qui fût responsable des fouilles, évoquera ses expériences et ses découvertes, le samedi après-midi et le dimanche. Un apéro-concert sera organisé le samedi en soirée avec la possibilité de faire une visite libre du site. (réservation obligatoire pour le concert au 02 41 59 24 95 ).

Tarif réduit : 3€

Visite libre ou visite thématique : Le bestiaire imaginaire. TROGLODYTES ET SARCOPHAGES 1, rue de la Croix Mordret 49400 Doué-la-Fontaine Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire Autres Lieu TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Adresse 1, rue de la Croix Mordret 49400 Doué-la-Fontaine Ville Doué-la-Fontaine lieuville TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Doué-la-Fontaine