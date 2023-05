visite site archéologique et troglodytique TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Doué-la-Fontaine Catégories d’Évènement: Doué-la-Fontaine

Maine-et-Loire visite site archéologique et troglodytique TROGLODYTES ET SARCOPHAGES, 16 septembre 2023, Doué-la-Fontaine. visite site archéologique et troglodytique 16 et 17 septembre TROGLODYTES ET SARCOPHAGES 3€ à partir de 6 ans Site troglodytique et archéologique ouvert en permanence. Le guide assurera régulièrement des explications, démonstration à l’appui, sur cette étrange carrière de production de sarcophages mérovingiens:

Des vidéos présenteront les cavités fermées au public, soit 75% de la surface creusée. TROGLODYTES ET SARCOPHAGES 1, rue de la Croix Mordret 49400 Doué-la-Fontaine Doué-la-Fontaine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 59 24 95 http://www.troglo-sarcophages.fr/ Site troglodyte : au début du moyen-âge, des milliers de sarcophages vont être extraits dans des carrières souterraines transformées au fur et à mesure en un vaste refuge fortifié. Les archéologues ont retrouvé tous leurs secrets de fabrication. Carrière ouverte dès le VI s. pour l’extraction des cuves et couvercles de sarcophages; devenue ensuite souterrain-refuge, puis habitat avec chapelle (XIIIs). Carrière en partie souterraine, en partie aérienne, de plus d’un ha. creusée dans des bancs de calcaire coquillier (faluns d’Anjou); les galeries dégagées ainsi que les aires d’extraction fouillées ont permis la reconstitution de la chaine opératoire de l’extraction; on peut voir sur place les cuves en cours d’extraction et les zones de travail des caviers ( travaux de M Michel Cousin de 1989 à 1995 en fouilles programmées). Actuellement ce type de carrières est unique dans la région. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 didier chabot Détails Catégories d’Évènement: Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire Autres Lieu TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Adresse 1, rue de la Croix Mordret 49400 Doué-la-Fontaine Ville Doué-la-Fontaine Departement Maine-et-Loire Age min 6 Age max 99 Lieu Ville TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Doué-la-Fontaine

TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/doue-la-fontaine/

visite site archéologique et troglodytique TROGLODYTES ET SARCOPHAGES 2023-09-16 was last modified: by visite site archéologique et troglodytique TROGLODYTES ET SARCOPHAGES TROGLODYTES ET SARCOPHAGES 16 septembre 2023 TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Doué-la-Fontaine

Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire