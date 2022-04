Troc’vert de Mannasel Hartmannswiller, 14 mai 2022, Hartmannswiller.

Troc’vert de Mannasel Hartmannswiller

2022-05-14 15:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Hartmannswiller Haut-Rhin Hartmannswiller

MannaSEL, le Système d’échange local du Foyer club de Hartmannswiller, organise son 13ème troc aux plantes, samedi 14 mai, à la salle polyvalente, entre 15 et 17 heures.

Le troc est ouvert à tou !

Troqueurs, venez enrichir le troc avec des discussions, des conversations, des échanges d’idées et d’astuces.

Déposez vos plants, plantes, vivaces, bulbes, graines et autres semences et boutures entre 15h et 16h. À partir de 16h : faites votre choix et repartez avec vos trouvailles.

Dès 15h :Animation sur le thème du jardin sur sol vivant par Alain Perichon, jardinier au naturel

a 16h30 : Forum – Questions / Réponses avec Alain Perichon

Pas d’argent en jeu. La devise de MannaSEL est : des liens plus que des biens !

Troc’Vert organisé par l’association MannaSel

MannaSEL, le Système d’échange local du Foyer club de Hartmannswiller, organise son 13ème troc aux plantes, samedi 14 mai, à la salle polyvalente, entre 15 et 17 heures.

Le troc est ouvert à tou !

Troqueurs, venez enrichir le troc avec des discussions, des conversations, des échanges d’idées et d’astuces.

Déposez vos plants, plantes, vivaces, bulbes, graines et autres semences et boutures entre 15h et 16h. À partir de 16h : faites votre choix et repartez avec vos trouvailles.

Dès 15h :Animation sur le thème du jardin sur sol vivant par Alain Perichon, jardinier au naturel

a 16h30 : Forum – Questions / Réponses avec Alain Perichon

Pas d’argent en jeu. La devise de MannaSEL est : des liens plus que des biens !

Hartmannswiller

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival