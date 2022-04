TROCS SEMIS ET ANIMATION COMPOSTAGE Remiremont, 30 avril 2022, Remiremont.

TROCS SEMIS ET ANIMATION COMPOSTAGE Remiremont

2022-04-30 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-30 17:00:00 17:00:00

Remiremont Vosges

LA GRAINOTHEQUE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

TROC SEMIS : JE PRENDS / JE DONNE

Quand on fait ses pots de semis, on pense souvent trop grand et l’on se retrouve avec plus de plants que ne peut en accueillir le jardin. On peut en donner aux voisins mais aussi les apporter à la médiathèque et les échanger avec d’autres !

Pour la première année, la médiathèque organise un troc de semis de jardin et de plantes. Si vous possédez des semis en trop, des plantes d’intérieur ou d’extérieur à dédoubler, n’hésitez pas à les partager avec d’autres et profitez des variétés que vous n’avez pas !

DES ANIMATIONS SUR LE COMPOSTAGE ET LE TRI DES DECHETS

Valoriser les déchets de votre poubelle pour obtenir un engrais naturel et gratuit, cela vous tente ? Le SICOVAD (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets Ménagers) vous délivrera tous les secrets d’un bon compost pour améliorer la qualité de votre sol. Des jeux sur la gestion des déchets permettront aux plus jeunes d’expérimenter le tri de façon ludique.

+33 3 29 22 50 01 https://mediatheque.ccpvm.fr/

Médiathèque intercommunale Le Cercle

Remiremont

