Troc’plantes et graines Médiathèque Verrières, samedi 6 avril 2024.

Troc’plantes et graines Médiathèque Verrières Vienne

Troc’plantes et graines samedi 6 avril de 9h30 à 18h00. Animations autour du jardin et de la vannerie par Gauthier Van Smévoorde, jardinier passionné, tout au long de la journée.

Nous organisons un Troc’plantes et graines le samedi 6 avril de 9h30 à 18h00. Tout le monde peut y participer pour échanger un peu de nature. Il y aura également des animations (sur inscription) autour du jardin et de la vannerie par Gauthier Van Smévoorde, jardinier passionné. Confiez vos plants (fleurs, arbustes, arbres, légumes, graines, etc) à la Médiathèque ou tenez vous-même un stand. Inscriptions avant le 4 avril. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Médiathèque 2 place de Coume

Verrières 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.verrieres86@orange.fr

L’événement Troc’plantes et graines Verrières a été mis à jour le 2024-03-06 par ACAP