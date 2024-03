Troc’plantes et graines Médiathèque Verrières, samedi 6 avril 2024.

Troc’plantes et graines Troc’plantes et graines samedi 6 avril de 9h30 à 18h00. Animations autour du jardin et de la vannerie par Gauthier Van Smévoorde, jardinier passionné, tout au long de la journée. Samedi 6 avril, 09h30 Médiathèque Gratuit, sur inscription pour l’animation vannerie (10 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T09:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Nous organisons un Troc’plantes et graines le samedi 6 avril de 9h30 à 18h00. Tout le monde peut y participer pour échanger un peu de nature. Il y aura également des animations (sur inscription) autour du jardin et de la vannerie par Gauthier Van Smévoorde, jardinier passionné. Confiez vos plants (fleurs, arbustes, arbres, légumes, graines, etc) à la Médiathèque ou tenez vous-même un stand. Inscriptions avant le 4 avril.

Médiathèque 2 place de Coume 86410 Verrières Verrières 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mediathequedeverrieres86 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.verrieres86@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549396941 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bm-verrieres.departement86.fr »}]

Graines nature