Troc'plantes Digny

Eure-et-Loir

Troc'plantes Digny, 27 mars 2022, Digny.

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 13:30:00

Digny Eure-et-Loir Digny Ce troc’plantes vous permettra de partager, échanger dans une ambiance conviviale. Variétés rares ou bien courantes feront le bonheur des acheteurs. Le musée des Arts et des Traditions Populaires du Perche animera la matinée avec une démonstration de plessage. Buvette sur place Ce troc’plantes vous permettra de partager, échanger dans une ambiance conviviale. Variétés rares ou bien courantes feront le bonheur des acheteurs. Le musée des Arts et des Traditions Populaires du Perche animera la matinée avec une démonstration de plessage. Buvette sur place info@foyer-digny.com +33 6 43 82 03 46 https://www.foyer-rural-digny.info/ Ce troc’plantes vous permettra de partager, échanger dans une ambiance conviviale. Variétés rares ou bien courantes feront le bonheur des acheteurs. Le musée des Arts et des Traditions Populaires du Perche animera la matinée avec une démonstration de plessage. Buvette sur place foyer rural de digny

