Maine-et-Loire Le Coudray-Macouard Vous avez des plantes, bulbes ou fleurs à échanger ? Alors venez les proposer à d’autres passionnés ou amateurs de jardinage et trouver en échange votre bonheur. Cette rencontre sera également l’occasion de récolter des conseils et de partager des astuces ! À vos pelles et râteaux ! Réputée pour ses rues fleuries et ses plantes tinctoriales et soucieuse de développer la biodiversité et les échanges intergénérationnels, la petite cité de caractère du Coudray-Macouard organise la seconde édition de son Troc’plantes. contact@lecoudraymacouard.fr +33 2 41 67 98 10 http://www.lecoudraymacouard.fr/ Le Coudray-Macouard

