### **Un moment d’échange et de convivialité** Ce samedi 04 juin, venez troquer vos plantes au domaine du Grand Daubeuf. Une animation conviviale lors de laquelle vous pourrez échanger sur vos astuces jardins et peut-être faire des découvertes ! **Informations diverses :** Un tarif préférentiel de 5€ est proposé à tous. Ce tarif vous est proposé pour l’entrée des jardins, que vous participiez à notre Troc’o Plantes ou non. Accès gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. **Charte du Troc plantes et dérivés:** La participation à la bourse d’échange de plantes est conditionnée par l’acceptation du présent règlement. * Le nombre de plants apportés vous donne le droit au même nombre à choisir et emmener. * Le troc est réservé à toute personne souhaitant partager et échanger un moment convivial. * Les professionnels ne sont pas admis dans cette bourse d’échange. * Les ventes et/ou achats ne sont pas autorisés : les échanges doivent se faire librement suivant le principe du troc. * Les plantes échangées doivent obligatoirement être identifiées et étiquetées. * Les plantes dont la multiplication est protégée sont interdites à l’échange. **Pour plus d’informations :** Contactez-nous par mail à [[communication-daubeuf@orange.fr](mailto:communication-daubeuf@orange.fr)](mailto:communication-daubeuf@orange.fr) Par téléphone au 02 27 30 52 50 Sur [Facebook](https://www.facebook.com/granddaubeuf/) Sur [Instagram](https://www.instagram.com/domaine_du_granddaubeuf/) Sur notre site web [www.daubeuf.com](https://www.daubeuf.com/programmation-2022)

