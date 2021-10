Troc’Livres – Venez faire le plein de livres pour l’hiver ! Mios, 28 novembre 2021, Mios.

Troc’Livres – Venez faire le plein de livres pour l’hiver ! 2021-11-28 10:30:00 – 2021-11-28 17:00:00

Mios Gironde

EUR La prochaine édition aura lieu dans l’école de La Grande Ourse à Lacanau de Mios de 10h30 à 12h30

et de 14h30 à 17h.

Le principe reste inchangé : vous déposez des ouvrages en bon état, on vous remet des tickets

Troc’livres qui vous permettent de choisir parmi les livres présentés. Vous pourrez ainsi renouveler votre bibliothèque!

Les plus jeunes pourront participer au jeu-concours et remporter des prix!

Ville de Mios

dernière mise à jour : 2021-09-27 par