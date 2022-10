Troc’livres Mios, 27 novembre 2022, Mios.

Troc’livres

Salle des fêtes de Lacanau de Mios Mios Gironde OT Coeur Bassin

2022-11-27 – 2022-11-27

Mios

Gironde

Mios

EUR Venez troquer vos livres en bon état et renouveler ainsi votre bibliothèque.

Le thème vous sera annoncé prochainement et on nous a glissé à l’oreille qu’un jeu concours est en préparation…

Venez troquer vos livres en bon état et renouveler ainsi votre bibliothèque.

Le thème vous sera annoncé prochainement et on nous a glissé à l’oreille qu’un jeu concours est en préparation…

Mairie Mios

Mios

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT Coeur Bassin