TROC'LIVRES Mios, 27 mars 2022, Mios. Rue Félix Arnaudin Ecole de La Salamandre

2022-03-27

Mios Gironde EUR Plus de 2000 livres ont été échangés lors de la dernière édition ! Venez faire le plein pour l’été !

Le principe reste inchangé : apportez 20 livres (maximum) en bon état et repartez avec une nouvelle sélection proposée sur place.

Rue Félix Arnaudin Ecole de La Salamandre Mios

