Léon

Troc'livres Léon, 5 juin 2022, Léon.

2022-06-05 09:30:00 – 2022-06-05 13:00:00

Venez troquer vos livres!

Dépôt des livres à partir de 9 h 30 : 5 par personnes, livres en bon état, excepté encyclopédies.)

Echanges de livres à partir de 10 h : 1 livre apporté/1 livre emporté, vente de quelques livres à 1 € ou 0,50 €.

Centre Culturel de Léon

