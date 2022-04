Trock ‘n Culture Parc de la Résistance Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Trock ‘n Culture Parc de la Résistance, 30 avril 2022, Issy-les-Moulineaux. Trock ‘n Culture

Parc de la Résistance, le samedi 30 avril à 10:00

Des jeux ! Des livres ! Des jouets ! Des CD ! Des DVD ! Où sont-ils ? CHEZ VOUS. Ils vous encombrent ou sont abandonnés dans un coin, inutiles…Espace Ludique Marcel Aymé et la Médiathèque des Chartreux vous proposent de leur donner une nouvelle vie. Et de recycler vie à ceux qui s’ennuient chez vos voisins ! Comment ? Où ? Quand ? Lors du grand troc organisé pour vous au Parc de la Résistance !

Entrée libre, renseignements au 0141238162

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T15:00:00

